Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi?
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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek" bilgisini verdi. Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi?

Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler dedi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

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