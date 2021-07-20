Bayramda sinemalar açık mı? Bayramda sinema salonları saat kaçta açılıyor?
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Bayramda sinemalar açık mı? Bayramda sinema salonları saat kaçta açılıyor?

Bayramda sinemalar açık mı? Bayramda sinema salonları saat kaçta açılıyor?
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20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Vatandaşlar sinema salonları ile araştırma yapıyor. AVM'ler bayramda saat kaçta açılıyor? Bayramda sinemalar açık mı? Bayramda sinema salonları saat kaçta açılıyor?

1 Temmuz itibari ile normalleşme süreci başladı. Bu süreçle beraber sinema salonları açıldı. Peki, Bayramda sinemalar açık mı? Bayramda sinema salonları saat kaçta açılıyor?

BAYRAMDA SİNEMALAR AÇIK MI?

AVM'ler bayram sebebiyle bugün saat 13:00'da açılacak. Bu sebeple sinemalarda o saatte hizmet vermeye başlayacak.

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte avmler eski çalışma düzenine geri döndü. AVM'ler bayramın ilk günü saat 13:00-14:00 arasında açılıyor. Kurban Bayramı'nın diğer günleri ise avmler saat 10:00'da açılıp 22:00'da kapanacak.

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