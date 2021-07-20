Bayramda sinemalar açık mı? Bayramda sinema salonları saat kaçta açılıyor?

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Vatandaşlar sinema salonları ile araştırma yapıyor. AVM'ler bayramda saat kaçta açılıyor? Bayramda sinemalar açık mı? Bayramda sinema salonları saat kaçta açılıyor?