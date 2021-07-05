Bayramda kısıtlama var mı? Bayramda yasak var mı?
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Bayramda kısıtlama var mı? Bayramda yasak var mı?

Bayramda kısıtlama var mı? Bayramda yasak var mı?
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Bayram tatili için plan yapanlar bayram günlerinde kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Peki, bayramda yasak var mı? Bayramda kısıtlama var mı? İşte, detaylar…

Vatandaşlar pandemi kısıtlamalarının gevşemesi sonrası bayram için araştırmalar yapmaya başladı ve bayramda kısıtlama var mı ve Bayramda yasak var mı gibi konuları araştırdı. Peki, Bayramda kısıtlama var mı? Bayramda yasak var mı?

BAYRAMDA KISITLAMA VAR MI?

Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlama gündemi hakkında açıklama yaptı.

İlhan, şu ifadeleri kullandı:

- Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum.

- Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir. Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum.

- 3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum.

- Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor.

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