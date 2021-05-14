Bayramda, evsiz kaldılar

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında evleri tamamen kullanılmaz hale gelen 2 aile, bayramda evsiz kaldı.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında evleri tamamen kullanılmaz hale gelen 2 aile, bayramda evsiz kaldı. Evlerden birinde oturan Durmuş Sözen (51), bayramı yakınlarının yanında geçirdiklerini ifade ederek, Çok zor bir durum. Allah kimseye göstermesin. Üzgünüz" dedi.

Değirmenlik Mahallesi'nde oturan Mustafa Yüksel'e ait evde arife günü saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler bitişiğindeki 3 eve daha sıçradı. Komşuları, alevlerin yoğun olduğu Mustafa Yüksel ve Durmuş Sözen'i uyandırıp, aileleriyle birlikte dışarı çıkardı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahşap ve kerpiç evlerden yükselen alevlere müdahale eden ekipler, zaman zaman güçlük çekti. Mahallelinin de desteğiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Bayramı evsiz geçiren Durmuş Sözen, ilçedeki maden ocaklarından emekli olduğunu belirterek, "Ocaktan emekliyim. Maaş yetmediği içinde ara sıra çalışıyordum. İlk defa bir bayramı, eşimin dostumun yanlarında geçiriyorum. Çok zor bir durum. Allah kimseye göstermesin. Üzgünüz. Allah'tan gelen bir şey, evimiz yandı, kül oldu." dedi.Eşi Ebru Sözen de 10 yıllık emeklerinin kul olduğunu belirterek, "Çok üzgünüm. 10 yıllık emeklerimiz, her şey çöpe gitti. Allah'ım kimseye böyle bir şey yaşatmasın." diye konuştu. Komşularının uyandırmasıyla eşiyle birlikte evi terk edip canlarını kurtardıklarını belirten Mustafa Yüksel de (68), "Ben de emekliyim. O gün uyuyordum. Komşularım kapıyı çalıp, yangın olduğunu haber verdi. Hemen çıkın, dediler. Ben de eşimle birlikte evi terk ettim. Ev perişan oldu. Her şey yandı, kül oldu. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.EVLERİN ALTINDAN SOKAK GEÇİYORErmenek'te, arazi yapısı nedeniyle bazı evlerin 1 veya 2 odasının altından sokak geçiyor. Sokağın geçtiği evin bölümünün ise ahşap kirişler üzerine oturtulduğu görülüyor. Yörede örtmeli ev' olarak bilinen evlerin, zemin üzeri 1 kat şeklinde olması dikkat çekiyor. Zemin kat, genellikle kiler veya ahır, üst kat da ev olarak kullanılıyor. Örtmeli evler, bu özelliği dolayısıyla korumaya alındı; ancak bazılarının yıkılma riski bulunuyor. Bölge halkı, örtmeli evlere alıştığı için evlerin altındaki sokaklardan gerek yaya olarak gerekse araçlarıyla geçiyor.

Mustafa Yüksel'in oğlu Mehmet Yüksel, babasına ait evin altından da sokak geçtiğini belirterek, yangının buradan geçen bir kişinin dalgınlık sonucu yere attığı ateş sonucu ahşabın tutuşmasıyla çıkmış olabileceğini söyledi. Yüksel, mahallede 5-6 evin 'örtmeli ev' olduğunu, bu evlerin koruma altında bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ