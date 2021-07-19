Bayramda aşı yapılıyor mu? Arefe günü aşı olunur mu?

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. 4 gün sürecek Cuma günü son günü olan bayramda aşı yapılıyor mu? Randevusuz aşı olunur mu? Arefe günü aşı olunur mu? Bayramda hastaneler açık mı? Bayramda aşı yapılıyor mu? Arefe günü aşı olunur mu?