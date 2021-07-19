Bayramda aşı yapılıyor mu? Arefe günü aşı olunur mu?
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Bayramda aşı yapılıyor mu? Arefe günü aşı olunur mu?

Bayramda aşı yapılıyor mu? Arefe günü aşı olunur mu?
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20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. 4 gün sürecek Cuma günü son günü olan bayramda aşı yapılıyor mu? Randevusuz aşı olunur mu? Arefe günü aşı olunur mu? Bayramda hastaneler açık mı? Bayramda aşı yapılıyor mu? Arefe günü aşı olunur mu?

19 Temmuz Pazartesi günü Arefe günü. Peki, Bayramda aşı yapılıyor mu? Arefe günü aşı olunur mu? Aşı randevusu iptal nasıl iptal edilir? Aşı sorgulama! Arefe Günü hastaneler açık mı?

BAYRAMDA AŞI YAPILIYOR MU?

Bayram boyunca aşı randevusu alınabilecek. Bayram tatili boyunca hastanelerden randevu alınabiliyor ve aşı yapılıyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Aşı randevusunun iptali için, "https://www.hastanerandevu.gov.tr" ya da "https://www.mhrs.gov.tr" adresinden kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Burada bulunan"Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir veya iptal edebilirsiniz.

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