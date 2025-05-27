Bayrama kaç gün kaldı 2025? Kurban Bayramı hangi gün?

Dini bayramlar, gerek manevi anlamı gerekse tatil planlamaları açısından büyük önem taşıyor. Birçok kişi, Bayrama kaç gün kaldı? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Arefe günü hangi güne denk geliyor? İşte güncel bilgilerle 2025 Kurban Bayramı takvimi…

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün tarih 27 Mayıs 2025 Salı. Bu durumda, Kurban Bayramı'nın başlamasına sadece 10 gün kaldı. Arefe günü ile birlikte sayarsak, 9 gün sonra bayram tatili fiilen başlamış olacak.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi olacak. Dolayısıyla, Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kamu çalışanları ve özel sektör için Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olacak.