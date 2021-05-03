Bayrama kaç gün kaldı? 2021 Ramazan Bayramı'na kaç gün var? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Mübarek 3 ayların üçüncüsü Ramazan ayıdır. Ramazan ayının bitiminde mübarek Ramazan Bayramını idrak edeceğiz. Vatandaşlar Ramazan bayramına kaç gün kaldı merak ediyor. Peki, bayrama kaç gün var? Ramazan Bayramı günleri ne zaman? Ramazan bayramı 1. 2. ve 3. günü hangi günlere denk geliyor?

Bayrama kaç gün kaldı? Bayram namazına kaç gün var? Ramazan bayramına ne kadar kaldı? Ramazan bayramı 1. günü ne zaman? Ramazan bayramı 2. günü ne zaman? Ramazan bayramı 3. günü ne zaman? Ramazan bayramı hangi günlere denk geliyor? Ramazan bayramına kaç gün kaldı? Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve kaçıncı gecesi? Detaylar haberimizde.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan bayramı 1. günü 13 Mayıs Perşembe'dir. Son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günüdür. Şimdi gün gün paylaşalım.

Gün gün Ramazan bayramı takvimi:

Ramazan Bayramı 2021 1. günü : 13 Mayıs Perşembe

13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı 2021 2. günü : 14 Mayıs Cuma

14 Mayıs Cuma Ramazan Bayramı 2021 3. günü : 15 Mayıs Cumartesi

Ek olarak 12 Mayıs Salı günü ise Ramazan bayramı arefesidir.

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün günlerden 3 Mayıs Pazartesi. Buna göre bugünü saymazsak Ramazan Bayramı'na toplamda 10 gün kalmıştır . Yani 10 gün sonra 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan bayramının 1. gününü idrak edeceğiz inşallah. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Allah nice bayramlar nasip eylesin...

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam âleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından 3 gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.