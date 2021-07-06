Bayram tatili kaç gün? Bayram izni kaç gün 2021? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
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Bayram tatili kaç gün? Bayram izni kaç gün 2021? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

Bayram tatili kaç gün? Bayram izni kaç gün 2021? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, Bayram tatili kaç gün olacak? Son dakika bayram tatili uzatıldı mı? Bayram kaç gün? Bayram tatili kaç gün? Bayram izni kaç gün? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? sorularını araştırmaya başladı.

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Bayram tatili kaç gün? Bayram izni kaç gün?Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? soruları araştırılmaya başlandı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Dün saat 16:00'da başlayan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı ile ilgili açıklaması yapması beklenirken konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

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Bayram tatili kaç gün? Bayram izni kaç gün 2021? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? - Haberler
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