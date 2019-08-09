Bayram tatili kaç gün? Arefe günü ne zaman?

09.08.2019 08:44

Pazar günü kutlamaya başlayacağımız Kurban Bayramı tatili için 9 güne çıkarılmasına dair vatandaşların umutları ve aramaları devam ediyor. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otellerin tamamen dolu olduğunu, bu yüzden bayram tatilinin uzatılmasına gerek olmadığını ifade etmişti. Peki bayram tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün? İşte Kurban Bayramı tarihi takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Bayram arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı 1.Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı 2.Gün

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı 3.Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı 4.Gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZAYACAK MI?

Kurban Bayramı tatili uzatıldığına dair resmi olarak gelen bir açıklama yok. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadıklarını ifade etti.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILIR?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.