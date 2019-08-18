Bayram tatili dönüşü kaza: 1'i çocuk 6 yaralı

18.08.2019 13:58

AKSARAY'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray-Adana Karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bayram ziyareti sonrası Şanlıurfa'dan İstanbul'a dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Özdoğan (44) yönetimindeki 34 FK 6540 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte eşi Aliye (42), çocukları Ahmet (14) ve Ayşe Özdoğan (15) ile yakınları Esma Acar (23) ve Betül Acar (2) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA