Bayram tatili 9 gün mü olacak sorusuna net bir yanıt verilmesi için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Bayram tatili 9 gün olacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Eğer bu toplantıdan ek tatil kararı çıkarsa, kamu çalışanları ve öğrenciler için 29 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında 9 günlük uzun bir tatil dönemi söz konusu olabilir. İşte detaylar…

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart 2025 Cumartesi günü arefe ile başlayıp, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecektir. Tatilin 9 güne uzatılması için 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin de tatil ilan edilmesi gerekmektedir.

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

Şu an itibarıyla bu konuda resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Gözler, konunun ele alınması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrilmiştir. Resmi bir karar alınmadığı sürece, Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün olarak planlanmaktadır.