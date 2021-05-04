Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar

17 günlük tam kapanma sonrasında normalleşme adımlarının neler olacağı konusunda Türkiye büyük bir merak içinde. Bilim Kurulu başta olmak üzere konunun uzmanları tam kapanma kararının sonuçlarını derinlemesine takip ederken, normalleşme adımları için 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısının 100'ün altına düşmesi bekleniyor. Bayram sonrasında bunun gerçekleşeceği düşünülürken, ilk aşamada okullar, ikinci aşamada kuaför ve avukatlık büroları, üçüncü aşamada ise kafe ve restoranlar açılacak.

Tam kapanma kararının sonuçları ve uygulama sorunlarına ilişkin değerlendirmeler konunun uzmanları tarafından yapılmaya devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları masaya yatırıldı. Lokal denetimlerin arttırılarak site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi isteniyor.

RAKAMIN 100'ÜN ALTINA DÜŞMESİ GEREKİYOR

Edinilen bilgiye göre, tam kapanma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor. Türkiye'de 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısı şu anda 400-500'ler civarında bulunuyor. Bunun 100'ün altına düşmesinin gerektiği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI YÜZDE 40'TAN YÜZDE 30'A GERİLEDİ

Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi.

Test pozitifliğinde düşüş başladığı, şu anda testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 13'e gerilediği öğrenildi. Bu rakamın iki haftanın sonunda yüzde 3-4'e düşmesinin beklendiği belirtildi. Hastane başvurularında yüzde 20 azalma görüldüğü, İstanbul'daki vaka sayısının da yüzde 40'tan yüzde 30'a gerilediği öne sürülüyor.

İLK OLARAK OKULLAR AÇILACAK

Tam kapanmanın ardından, önce okulların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMADA KAFE VE RESTORANLAR

Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.

ESKİ "AÇILMA" OLMAZ

Konuyu Hürriyet'e değerlendiren uzmanlar, "Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin. Bu süreçte aşılamayı arttırıp vaka sayıları da istenen seviyeye gerilerse, ancak 17 gün önceki kısıtlamalara döneriz. Hafta sonları yine sokak kısıtlaması olur. Akşamları da kısıtlama devam eder. Vaka sayısı konusunda 10 binlerin altını zorlamalıyız. İlk hedefimiz çocukların okula gitmesini sağlamak. Sınavları yapmak. Aktif vaka sayılarımız yüzde 20'den fazla azaldı. Kısıtlamalar bir süre devam daha devam edecek" ifadelerini kullandı.