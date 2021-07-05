Bayram öncesi trafik havadan denetlendi
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Bayram öncesi trafik havadan denetlendi

Bayram öncesi trafik havadan denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan trafik denetimlerini arttırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan trafik denetimlerini arttırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından yaz sezonunda hizmet vermesi için Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 'Uçak Göz' helikopter yaz sezonu boyunca trafik, asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik, göçmen kaçakçılığı ve kaçak yapıların tespiti gibi olaylarda kullanılacak.

Marmaris'te konuşlandırılan gece termal görüşü de bulunan helikopter yaz aylarında Muğla bölgesinde hizmet verecek. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi özellikle Milas-Bodrum karayolu üzerinde, şehir merkezlerinde denetim yaptı. Sürücülerin seyahat esnasında helikopter havadan emniyet kemeri ve cep telefonu ile konuşan sürücüleri anında tespit ediyor.

Helikopter ile havadan yapılan trafik denetimlerinde karayollarında trafik akışının normal seyrettiği görülürken, Bodrum şehir merkezinde ise yoğunluk yaşandığı tespit edildi. Bodrum Torba girişinde Heradot Caddesi'nden başlayan yoğunluk Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde devam ediyor.

Fethiye ve Marmaris istikametindeki karayolunda ise Sakar geçidinde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, Menteşe akıllı kavşakta zaman zaman kuyruklar oluştu. - MUĞLA

Bayram öncesi trafik havadan denetlendi
Bayram öncesi trafik havadan denetlendi
Bayram öncesi trafik havadan denetlendi
Bayram öncesi trafik havadan denetlendi
Bayram öncesi trafik havadan denetlendi
Bayram öncesi trafik havadan denetlendi
Bayram öncesi trafik havadan denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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