Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban bayramı arifesinde Balıkesir Hayvan Pazarında vatandaşlar kurbanlıklara yoğun ilgi gösteriyor.

Kurban bayramı arifesinde Balıkesir Hayvan Pazarında vatandaşlar kurbanlıklara yoğun ilgi gösteriyor.

Kurban Bayramı'na 1 gün kala kurbanlık arayışı içinde olan vatandaşlar soluğu Kepsut Yolu üzerinde bulunan hayvan pazarında aldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bulunduğu pazara vatandaşlar akın etti. Hayvan pazarında küçükbaş bin 500 lira ila 2 bin 500 lira arasında, büyükbaş ise 10 bin lira ile 25 bin lira arasında satılıyor. Sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda vatandaşlar kurbanlıkları ucuza alabilmek için hayvan sahiplerini ikna etmeye çalışıyor. Bayram öncesinde küçükbaş hayvanlarını satmak için hayvan pazarının yolunu tutan Gökay Baydoğdu hayvan fiyatlarında değişiklik olmadığını dile getirdi. Gökay Baydoğdu: "Kurbanlık kuzularımızı pazara getirdik. Bu sene, geçtiğimiz yıla göre daha iyi geçti. Fiyatlarımız da geçen yıl neyse bu yılda o. Bu sene 70 kuzuyla geldik. 70 kuzunun da 30 tanesini verdik. Şuanda 40 kuzumuz kaldı. Nasiplerimizi arıyoruz. Kurbanlıklara her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi vardı ama fiyatlar biraz düşük gitti" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Arda Turan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram öncesi kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:54:02. #1.16#

title