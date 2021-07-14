Bayram öncesi Çeşme'de oteller doldu
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Bayram öncesi Çeşme'de oteller doldu

Bayram öncesi Çeşme'de oteller doldu
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu - Haberler | Güncel

İZMİR'in turistik ilçesi Çeşme'de, bayram tatili için otellerdeki rezervasyon doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

İZMİR'in turistik ilçesi Çeşme'de, bayram tatili için otellerdeki rezervasyon doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 30 bin kapasiteli Çeşme'de boş yatağın kalmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle, İzmir'in tatil beldeleri eski hareketliliğine kavuştu. Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşmasıyla Çeşme'de, otellerdeki rezervasyon doluluk oranını yüzde 100'e çıktı.  ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, bayram tatilinin uzatılmasının turizm sektörüne can suyu olduğunu ifade edip, koronavirüs sürecinde kapalı kalan otellerin ağustos ayında da hareketli geçmesini beklediklerini söyledi. 

Demir, "Temmuz sonrasında özellikle hafta sonları, otellerimizin doluluk oranı 2'ye katlandı. Bayram tatili sebebiyle de, Çeşme'de doluluğumuz yüzde 100'e çıktı. Çeşme'de boş yatak kalmadı. Biz bu hareketliliğin ağustos ayında da devam etmesini diliyoruz. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yabancı turist sayımız da arttı. Çeşme, bu bayramda dolu ve hareketli olacak" dedi.Tatilcilerden Hülya Dinç, "Kısıtlamanın kalkmasıyla herkes normalleşmeye başladı. Biz de sahilde mesafemize dikkat ederek, denize giriyoruz. Virüs sürecindeki zorlu günlerden sonra çok iyi geldi. Herkesin yüzüne bakar mısınız? Herkes gülüyor" dedi. Bir diğer tatilci Emre Kayalar da  "Pandemi döneminde çok zor günler geçirdik. O zor günleri unutmak için dinlenmeye, tatil yapmaya geldik. Buranın havası bize çok iyi geldi. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Bayram öncesi Çeşme'de oteller doldu
Bayram öncesi Çeşme'de oteller doldu
Bayram öncesi Çeşme'de oteller doldu
Bayram öncesi Çeşme'de oteller doldu
Bayram öncesi Çeşme'de oteller doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu

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