Bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
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Bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
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Bu yıl 20 Temmuz'a denk gelen Kurban bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih yer almakta. Ramazan Bayramı öncesinde 1.100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin, Kurban bayramında ne kadar olacağı ve ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2021 Kurban Bayramına kısa bir süre kala emekli ikramiyesi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yılın son bayramı için ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih için araştırma yapan birçok kişi internette "Bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı ikramiyesini kimler alabilecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?" gibi soruların cevaplarını aramakta. Kurban bayramı ikramiyeleri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden; emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri faydalanabilmektedir.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

Kurban bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih için henüz resmi bir açıklama bulunmamakta, ancak geçtiğimiz bayramların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda ödemenin 2-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kurban bayramında ödenecek olan ikramiyelerin miktarı ise;

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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