Bayram hediyesi protez ayaklar minik Hira Nur'a ilk kez yürümenin mutluluğunu yaşattı
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Bayram hediyesi protez ayaklar minik Hira Nur'a ilk kez yürümenin mutluluğunu yaşattı

Erzurum'da doğuştan elleri ve ayakları olmayan 2 yaşındaki Hira Nur Oğuş, Erzurum İmam Hatipliler Derneğince (ER-İHYA-DER) yapılan yardımla Ramazan Bayramı'nda protez ayaklarına kavuşarak ilk adımları atmanın mutluluğunu yaşadı.

Bayram hediyesi protez ayaklar minik Hira Nur'a ilk kez yürümenin mutluluğunu yaşattı
25.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:06

Erzurum'da doğuştan elleri ve ayakları olmayan 2 yaşındaki Hira Nur Oğuş, Erzurum İmam Hatipliler Derneğince (ER-İHYA-DER) yapılan yardımla Ramazan Bayramı'nda protez ayaklarına kavuşarak ilk adımları atmanın mutluluğunu yaşadı.

Palandöken ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Lütfü ve Fatma Oğuş çiftinin en küçük kızı Hira Nur, 2 yıl önce, sol eli ve her iki ayağı bilekten itibaren olmadan, sağ elinde ise sadece başparmağı oluşmuş diğer parmakları oluşmadan dünyaya geldi.

Çocuklarının tedavisiyle uğraşan aileye doktorları, bir süre önce protez ayaklar ile kızlarının yürüyebileceği müjdesini verdi. Maddi durumları yetersiz olduğu için kızlarının protez ihtiyacını karşılayamayan aile, diğer 2 çocuğu gibi Hira Nur'un da yürümesi için yaklaşık 15 gün önce ER-İHYA-DER Başkanı Muhammed İkbal Çiçek ile görüşerek yardım istedi.

Ailenin talebini değerlendiren dernek yetkilileri, minik kızın protez ayağa kavuşması için çalışma başlattı. Kısa sürede Hira Nur'a protez ayak yaptıran dernek, bayram arifesinde aileye ve Hira Nur'a ziyarette bulunarak protezleri armağan etti. Giydiği protez ayaklar ile ilk kez adım atıp yürümenin heyecanının yaşayan Hira Nur'un mutluluğu hem ailesini hem de görenleri duygulandırdı. Kardeşleri gibi yürüyüp evde oyun oynayan ve mutluluğu adeta gözlerinden okunan minik Hira Nur, şimdi biyonik eline kavuşacağı günü bekliyor.

Kızlarının yürümesine sevinen aile ise dernek yetkililerine kendilerine çifte bayram yaşattıkları için teşekkür etti.

"Çifte bayram yaşadık"

Baba Lütfü Oğuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücretle çalıştığı için kızının protez masraflarını karşılayacak maddi güçte olmadığını söyledi. Hira Nur'un anomali olarak dünyaya geldiğini anlatan Oğuş, "Kızımın yürümesi için protez araştırması yaptık, bu süreçte ER-İHYA-DER Başkanı Çiçek ile iletişime geçtim. Allah razı olsun bizlere maddi ve manevi yardımları esirgemediler. Kızıma protez ayak yaptırdılar, çifte bayram yaşadık." dedi.

Oğuş, Çiçek ve dernek yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederek Hira Nur'un söz konusu dernek sayesinde ilk adımlarını attığını dile getirdi. Kızlarının yürüdüğünü görünce ailece mutluluk gözyaşı döktüklerini ifade eden Oğuş, "Değişik duygu yaşadık. Hira Nur'un yürüdüğünü görünce adeta dünyalar bizim oldu. Her yıl protezlerin değişmesi lazım, ancak asgari ücretle çalıştığım için maddi olarak protez almaya gücüm yetmiyor. Bu anlamda tüm hayırseverlerden ve devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Kızım okul çağına geldiğinde ise biyonik el gerekecek." diye konuştu.

"Hira Nur yürüyünce neşesi de yerine geldi"

Hira Nur'un annesi Fatma Oğuş da protez ayaklarla yürüyen kızının önceki haline göre çok daha mutlu ve neşeli olduğunu anlatarak "Kızımın yürümesini hayal ederdim, Allah bu bayramda nasip etti. Duygularımı anlatamıyorum, o kadar çok mutluyuz ki sebep olanlardan Allah razı olsun. Çok şükür kızım protez ayaklarına kavuştu, inşallah ilerleyen zamanda elleri de olur." ifadelerini kullandı.

"Bayramda Hira Nur'a verilecek en güzel hediye protezdi"

ER-İHYA-DER Başkanı Çiçek de Hira Nur'a protez ayaklar temin etmek için gerekeni yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Şükürler olsun sözümüzde durduk, ailenin ve Hira Nur'un yüzünü bayramda güldürdük, Hira Nur'un fotoğrafını görünce gözüne uyku girmedi. Dernek yöneticileriyle istişare ettikten sonra Hira Nur'un doktoruyla iletişime geçerek süreci başlattık. Doktorların da yardımıyla kızımızın protezlerini temin edip aileye teslim ettik. Hira Nur'a yürümesi için bayramda verebileceğimiz en güzel hediye protezdi, ilk adımlarını görmek bizi çok mutlu etti."

Çiçek, dernekteki tüm arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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