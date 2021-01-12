Bayram FM frekansı kaç? Bayram FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Bayram FM radyo frekans numarası!
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Bayram FM frekansı kaç? Bayram FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Bayram FM radyo frekans numarası!

12.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:46
Bayram FM frekansı kaç? Bayram FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Bayram FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Bayram FM frekans numarası kaçtır? Bayram FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Bayram FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Bayram FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Bayram FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Bayram FM frekans numaraları!

BAYRAM FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Bayram FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ankara : 100.7

İstanbul : 95.8

Bayram FM Tv Frekansı:

Uydu : Turksat

Frekans : 12345

Polarizasyon : Vertical

Sembol : 30.000

Bayram FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Bayram FM radyosunu açabilirsiniz.

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