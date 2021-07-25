Bayram dönüşü otogarda yoğunluk
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Bayram dönüşü otogarda yoğunluk

Bayram dönüşü otogarda yoğunluk
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul'a geri dönmeye başladı.

KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul'a geri dönmeye başladı. Geri dönüşlerin başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

Ailesi Kayseri'de bayramı geçiren ve otogarda ailesini bekleyen Erhan Öztürk, "Benim çocuklar dün 6'da yola çıktılar çok fazla yoğunluk varmış yollarda. Bekliyoruz bakalım. Kayseri'den geliyorlar, yolda çok fazla yoğunluk varmış, özelikle Bolu tarafında. Kazasız belasız bir şekilde gelirler inşallah" dedi.Manisa'da gelen Abdullah Akkuş ise, "Tatil çok iyi geçti. Manisa Turgutlu'dan geliyorum. Bayram gayet iyi geçti. Gelirken feribotla geldik buraya" ifadesini kullandı.


Bayram dönüşü otogarda yoğunluk
Bayram dönüşü otogarda yoğunluk
Bayram dönüşü otogarda yoğunluk
Bayram dönüşü otogarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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