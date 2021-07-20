Bayram arifesinde dolandırılan yaşlı adama Aydın'dan yardım eli uzandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde, arife günü mahalle imamının adı kullanılarak cenindeki son parasının büyük bir bölümü dolandırılan yaşlı adama, Aydın'ın Didim ilçesinden yardım eli uzandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde, arife günü mahalle imamının adı kullanılarak cenindeki son parasının büyük bir bölümü dolandırılan yaşlı adama, Aydın'ın Didim ilçesinden yardım eli uzandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, Selcen Mahallesinde oturan 90 yaşındaki Ali Karakılıç'ın yanına yaklaştı. İlçe pazarına alışveriş için gelen Karakılıç'ın yanına yaklaşan 30 yaşlarındaki kişi, "Sizin köyün imamı arabada bekliyor. Eczaneden ilaç alacakmış. Senden 300 TL istiyor" dedi.

Dolandırıcıya inanan yaşlı adam, cebindeki 350 TL'nin 300 TL'sini dolandırıcıya verdi. Ali Karakılıç, bir süre sonra imamı görünce, dolandırıldığını anladı ve hemen polise haber verdi. Polis tüm aramalara rağmen eşkalini aldığı dolandırıcıyı bulamadı. Yaşlı adam ise, arefe günü dolandırıldığı için çok üzüldü. Olayı duyan Çal Belediyesi ekipleri, aralarında 300 TL topladı ve Ali Karakılıç'a takdim etti.

Yaşlı adamın arife günü dolandırıldığına dair haberlerin yayın organlarında yer almasının ardından duruma kayıtsız kalamayan Didimli bir hayırsever, mahalle muhtarı aracılığıyla yaşlı adama yardımda bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı