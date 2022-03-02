Bayraktar TB2 motoru yerli mi gündem konusu oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe Operasyonları'nda, Suriye İç Savaşı'na müdahalesi süresince yaptığı askerî operasyonlarda ve İkinci Libya İç Savaşı'nda aktif olarak kullanılan ve son olarak Ukrayna tarafından Rusya'ya karşı başarıyla görevlerini yerine getiren Bayraktar TB2 hakkında Bayraktar TB2 motoru yerli mi? Bayrak TB2 özellikleri nelerdir? soruları merak ediliyor.

BAYRAKTAR TB2 MOTORU YERLİ Mİ?

Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA ihraç eden Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağında, Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılmaktadır.

BAYRAKTAR TB2 ÖZELLİKLERİ

Genel özellikler

Mürettebat: yok

Gövde uzunluğu: 6.5 m

Kanat açıklığı: 12 m

Toplam Kalkış Ağırlığı: 700 kg

Faydali Yük Ağırlığı: 150 kg

Motor: 1× Rotax 912 İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor, 100 Beygir

Yakıt Kapasitesi/ Tipi: 300 Litre/ Benzin

Performans

Azami hız: 120 Knot 222 km/s

Olağan Seyir Hızı: 70 knot 130 km/s

Servis irtifası: 27,000 feet

Havada Kalış Süresi: 27 Saat

Harekât yarıçapı: 300 km, uydu kontrollü TB2S varyantı ile daha uzun veya sınırsız.

Silahlar

Bayraktar TB2, kanat altında lazer güdümlü mühimmatların taşınması için 4 tane yükleme noktasına sahiptir. Yükleme noktalarında toplam 150 kg faydalı yük taşıyabilir;

L-UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi)

MAM (Mini Akıllı Mühimmat) : MAM-C ve MAM-L hassas güdümlü mühimmat

Roketsan Cirit (70mm füze sistemi)

TÜBİTAK-SAGE BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat.

TÜBİTAK-SAGE TOGAN Havadan Bırakılan Güdümsüz/Düşük Profil Güdümlü Havan Mühimmatı

TÜBİTAK-SAGE KUZGUN[83] Modüler Müşterek Mühimmat KUZGUN mühimmatının turbojet konfigürasyonu olan KUZGUN-TjM, yaklaşık 245 kilometre menzile; KUZGUN-SS ise yaklaşık 110 kilometre menzile sahip.

Baykar Bayraktar TB2,Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen silahlı insansız hava aracıdır. 14 Haziran 2014 tarihinde tam yüklü olarak gerçekleştirilen uçuş testinde 27.030 fit (8.240 m) irtifaya çıkmış, 5-6 Ağustos'ta gerçekleştirilen uçuş testinde ise tam yüklü olarak 18.000 fit (5.500 m) feet irtifada 4.040 km yol kat ederek 24 saat, 34 dakikalık uçuş gerçekleştirmiştir. 17 Aralık 2015'te iki adet Roketsan MAM-L güdümlü füzesi yüklü şekilde yapılan atış testinde %100 isabet ile hedefleri vurabilmiştir.

Baykar Savunma Ar-Ge ekibi tarafından askerî ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Baykar Bayraktar TB2'nin tüm alt yapısı Türkiye merkezli olarak üretilmiştir. Sistem 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe Operasyonları'nda, Suriye İç Savaşı'na müdahalesi süresince yaptığı askerî operasyonlarda ve İkinci Libya İç Savaşı'nda aktif olarak kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda da etkin rol oynadı. Bu operasyonda Azerbaycan Ordusu tarafından etkisiz hale getirilen 772 hedeften 535'i Bayraktar TB2'ler tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Bayraktar TB2'nin Ermenistan'a verdiği toplam hasar 1 milyar doları aşmıştır.

Bayraktar TB2'nin kullanıldığı yoğun sayıda savaş ve operasyonlardaki uçuş saati toplamı 400.000'i geçmiştir. Böylelikle Bayraktar TB2 gökyüzünde en uzun süre görev yapan Türkiye yapımı İHA, SİHA, genel olarak hava aracı olmuştur.

Bayraktar TB2; Türk ordusunun yanı sıra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Katar Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri, Fas Silahlı Kuvvetleri ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri envanterine dâhil edildi. Mayıs 2021'de ise Polonya Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacağını açıkladı. Siparişin tamamlanması ile ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı almış olacak. Ağustos 2021'de Irak ile, Ocak 2022'de ise Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile bilinmeyen sayıda TB2'nin satışı için anlaşma sağlandığı iddia edildi.

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