Bayraklılı güreşçiler 35 madalya ile İzmir şampiyonu oldu

İZMİR (Bültenler) - 145 sporcunun yarıştığı müsabakalarda 35 madalya kazanan Bayraklılı başarılı güreşçiler, İzmir şampiyonu oldu. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı'da artık sporun başka bir yeri ve önemi var. Çocuklarımıza destek verdikçe onların da başarılarının arttığını görmek bizi mutlu ediyor. Tüm sporcularımızı kutluyor, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi.

35 MADALYA TOPLADILAR

Sportif başarılarla adından söz ettiren Bayraklı Belediyesi, U-17 yıldızlar Grekoromen ve Serbest Güreş İl Şampiyonası'nda da fark yarattı. 7 takımın 80 sporcuyla katıldığı U-17 Yıldızlar Grekoromen Güreş İzmir İl Şampiyonası'nda Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 5 altın, 4 gümüş, 8 bronz madalya kazandı. Başarılı sporcular, toplam 17 madalya ve 190 puanla İzmir şampiyonu oldu. 6 takımdan 65 sporcunun yarıştığı Yıldızlar Serbest Güreş İl Şampiyonası'nda da Bayraklılı sporcular 4 altın, 6 gümüş, 8 de bronz madalyanın sahibi oldu. Bu dalda da 18 madalya toplayarak ilçenin gurur kaynağı olan Bayraklılı sporcular, 205 puan alarak İzmir şampiyonluğunu göğüsledi. Başarılı güreşçiler, Bayraklı'yı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

BAŞARILARIMIZ BÜYÜYECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Spora verdiğimiz desteklerle Bayraklılı çocuklarımız tekvando, atletizm, yüzme gibi branşlarda önemli dereceler elde etti. Bayraklı'da sporun özel bir yeri var ve bu doğrultuda gençlerimizin başarısı bizi çok mutlu ediyor. Onların kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, sporda derece yaptıklarını görmek bizim için çok anlamlı. Başarılar göğsümüzü kabartıyor. Pırıl pırıl gençlerimiz imkan verildikçe neleri başarabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Tüm sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

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