Bayraklı Belediyesi spor tesislerini yeniledi Koronavirüs salgını sürecinde hizmetlerini aksatmadan sürdüren Bayraklı Belediyesi, 2 spor tesisini yeniledi.

Kullanıma hazır hale getirilen spor alanlarının altyapı çalışmaları tamamlanarak, parkeleri değiştirildi. Tesisler, alınacak tedbirler kapsamında hizmete açılacak.

Bayraklı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ve 75'inci Yıl Kültür Merkezi Spor Tesisi'ndeki yenileme çalışmalarını tamamladı. 7'den 70'e Bayraklı'da sporseverlerin kullanımına sunulan alanların daha modern hale getirilmesi için her alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, Bayraklı Adalet Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda baştan aşağı tadilat yaptı. Sezon boyunca basketbol ve voleybol müsabakalarına ev sahipliği yapan salonun ömrünü tamamlamış parkeleri değiştirildi. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Cengizhan Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Ekrem Akurgal Spor Salonu da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tadilat çalışmaları sonrası hizmete sunuldu.

75. Yıl Mahallesi'ne güreş salonu

Güreş branşında Bayraklı'da salon sıkıntısı yaşayan sporcuların ihtiyaçlarını yanıtlayan Bayraklı Belediyesi, 75'inci Yıl Kültür Merkezi Spor Salonu'nu güreş salonuna dönüştürdü. Avrupa ve dünya klasmanında başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefleyen belediye, salgın dolayısıyla tüm spor alanlarını da baştan aşağı dezenfekte ederek, kullanıma hazır hale getirdi. Yaklaşık 3 aydır kapalı durumdaki spor tesisleri yeni görünüme kavuşurken, alınacak tedbirler kapsamında bu alanların hizmete açılacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler