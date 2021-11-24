Bayraklı Belediyesi, Bilen Psikolojik Danışmanlık firması ile işbirliği yaptı

OSMANGAZİ, BURSA (Bültenler) - ÜCRETSİZ EĞİTİMLER İLGİ GÖRDÜ

"Benden Bize" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, sosyal yaşama daha fazla katılmak isteyen 60 yaş üstü ilçe sakinleri, haftanın belirli günlerinde Osmangazi Hizmetbir araya geliyor. Gönüllü psikologlardan ücretsiz danışmanlık hizmeti alan vatandaşlar, diyetisyenlerden doğru beslenme yöntemlerini, spor eğitmenlerinden de nefes egzersizlerini öğreniyor. İlçe sakinlerine; arkadaşlık ilişkileri, çevresel ilişkiler ve sosyalleşme, basit kültür- fizik hareketleri ve birlikte yürüyüş, yemek ve alışverişin düzenlenmesi gibi konularda da bilgiler veriliyor. Onlarca kişinin katıldığı etkinliklerde yer almak isteyen vatandaşlar detaylı bilgiyi 477 20 00 numaralı telefondan alabiliyor.

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal"Bayraklı'da yaşayan 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve iyi günde de kötü günde de beraberiz. 60 yaş üstü ilçe sakinlerimizin, Bilen Psikolojik Danışmanlık ile yaptığımız bu örnek projeye katılmasını, sosyal ve kültürel anlamda ihtiyaçlarını gidermesini diliyorum" dedi.

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