BAYOSB'ye 2020 yılında 20 fabrika temeli

20.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:30

BAYOSB Hizmet binasında yapılan Müteşebbis Heyet Toplantısında konuşan BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, 2020 yılında organize sanayi bölgemizde, ülkemizin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen yirmi fabrikanın temelinin daha atılmasını beklediklerini söyledi.

2019 yılının yatırımcılar için beklenildiği gibi geçmediğini ifade eden Telseren, faizlerin düşmesi ve ekonomide büyüme yönündeki hamlelerin 2020 yılı için sanayicilere umut verdiğini söyledi. Bu dönemde yapılacak bir yatırımın, doğru fizibilite ve doğru teşvik kullanımıyla dört sene içinde geri döneceğini vurgulayan Telseren, "Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi olarak sadece 2020'ye hazırlanmıyoruz. Sanayi bölgesi olarak hedeflerimizi 2022'ye ve 2023'e taşıyacak şekilde planlıyoruz. Bize yapılan müracaatları değerlendirdiğimizde 2020 yılında organize sanayi bölgemizde, ülkemizin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen 20 fabrikanın temelinin daha atılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Yatırım için en uygun zaman"

Faiz politikaları ile yatırım için en uygun zaman olduğunu vurgulayan Telseren,teşviklerden yararlanarak bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi. Geleceği sağlam temele oturtmanın sadece üretim ile mümkün olacağını söyleyen Telseren, "Yatırım koşulları daha da iyileştirilirse ülkemiz daha farklı bir noktaya taşınacak. Organize sanayi bölgesi olarak geçen sene sanayicimize sunduğumuz avantajları aynı şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Sanayicileri yatırım yapmak için 'En uygun zamandır' diye teşvik ediyoruz. Şu anda teşvikler çok avantajlı bir durumda ve sanayicinin bu fırsatı kaçırmamasını öneriyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler