Baykonur uzay üssü kentindeki Rus okullarında Kazak dili ve edebiyatı okutulacak

NUR Rusya'nın Kazakistan'dan 2050'ye kadar kiraladığı Baykonur Uzay Üssü'nün bulunduğu Baykonur kentindeki Rus okullarında Kazak dili ve edebiyatı dersleri zorunlu olacak.

Kazakistan'ın Kızılorda Eyaleti Valisi Gülşara Abdikalıkova, yaptığı açıklamada, Baykonur kentinde Rus eğitim sisteminin uygulandığı tüm okullarda müfredata Kazak dili, edebiyatı ve tarihi derslerinin dahil edileceğini bildirdi.

Abdikalıkova, "Eyalet olarak, bu okullara başta nitelikli öğretmenler olmak üzere ders kitapları ve öğretim için gerekli malzemeleri sağlayacağız." dedi.

Baykonur'daki eğitim sistemi, uzun yıllardan beri Kazakistan ile Rusya arasındaki müzakerelerin ana gündem maddesi olmuştu.

Baykonur, 1955'te Baykonur Uzay Üssü'nün hem idari merkezi hem üs personeli için bir yaşam kenti olarak inşa edilmişti. Zamanında "kapalı şehir" statüsünde olan kent, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla boşalmıştı.

Kazakistan ile Rusya hükümetleri arasında 1994'te varılan anlaşma çerçevesinde, kent ve uzay üssü Rusya'ya yıllık 115 milyon dolar karşılığında kiraya verilmişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı kararıyla 1995'te Leninsk olarak adlandırılan kentin ismi Baykonur olarak değiştirilmişti.

Yaklaşık 77 bin kişinin yaşadığı kentte halen giriş-çıkış rejimi uygulanıyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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