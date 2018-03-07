Bayındır Memur-Sen 12. Başkanlar Kurulu Mardin'de Yapıldı

Bayındır Memur-Sen 12. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Mardin'de yapıldı.

Mardin Öğretmenevi'nde, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu başkanlığında toplanan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen şube başkanları ve il temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, Mardin Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, genel başkan yardımcıları Ömer Türk, Mustafa Büyük ve Gökhan Şimşek ve Memur-Sen Mardin İl Başkanı Mustafa Aydın katıldı.

Toplantıda, sendika ve ülke gündemine ilişkin yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.



Genel Başkan Tufanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Bayındır Memur-Sen'in ülkeye ve üyeye hizmette 16. yılını doldurmasından mutluluk ve memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Mardin Vali Yardımcısı Bahattin Çelik de yaptığı selamlama konuşmasında, ülke ve bölgeye ilişkin konulara değinerek, Mardin ve tarihi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Mardin Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Aydın ise toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayındır Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdulsamet Yılmaz, kentte etkili ve yetkili durumda olduklarını belirtti.