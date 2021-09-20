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Bayındır Hastanesinden, eski CHP Milletvekili Mengü'nün vefatına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Bayındır Hastanesinden, eski CHP Milletvekili Mengü'nün vefatına ilişkin açıklama Açıklaması

Bayındır Kavaklıdere Hastanesinde Uzman Dr. Yusuf Ziya Güler, burun kırığı tanısıyla bugün ameliyatı planlanan eski milletvekili Şahin Mengü'nün hastanede fenalaştığını, yapılan bütün müdahalelere rağmen vefat ettiğini belirtti.

Bayındır Kavaklıdere Hastanesinde Uzman Dr. Yusuf Ziya Güler, burun kırığı tanısıyla bugün ameliyatı planlanan eski milletvekili Şahin Mengü'nün hastanede fenalaştığını, yapılan bütün müdahalelere rağmen vefat ettiğini belirtti.

Güler, hastanede önünde, eski CHP Manisa Milletvekili Mengü'nün vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Burun kırığı tanısıyla bugün operasyonu planlanan siyasi yaşamın önemli isimlerinden Sayın Şahin Mengü hastanemizde fenalaşmış, kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen 20 Eylül 2021 saat 11.38'de Bayındır Kavaklıdere Hastanesinde vefat etmiştir. Merhumun ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı dileriz."

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Mengü'nün eşine taziye ziyareti

Öte yandan Mengü'nün vefat haberinin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Feyzioğlu, Mengü'nün eşi Figen Mengü'ye başsağlığı diledi.

Meclis Başkanlığından alınan bilgiye göre Şahin Mengü'nün cenazesi, yarın TBMM'de düzenlenecek tören sonrası, Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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