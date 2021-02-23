Bayılma numarası yapan genç, hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti
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Bayılma numarası yapan genç, hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti

23.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:37

Uşak'ta bir genç, sağlık çalışanı olan sevgilisine bayılma numarası yaptığı parkta evlilik teklifi etti. Aldığı sürpriz evlilik teklifinin ardından heyecanlanan sağlık personeli, eli ve ayağının titrediğini belirterek "Evet" dedi.

Uşak'ta 26 yaşındaki Cihat Şahin, kısa bir süre önce, yaklaşık 1 senedir sevgilisi olan 24 yaşındaki Kübra Lort'a evlilik teklifi etme kararı aldı.

PARKTA BAYILMA NUMARASI YAPTI

Şahin, sağlık ocağında hemşire olan sevgilisi için, sağlık ocağı yakınlarında bir parkta bayılmış numarası yaptı. Parkta sağlık çalışanı arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Kübra Lort, bir vatandaşın bayıldığı düşüncesiyle koşarak ilk yardım için Şahin'in yanına gitti.

Bayılma numarası yapan genç, hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti

YÜZÜĞÜ GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİ

Yere düşen kişinin sevgilisi Cihat Şahin olduğunu gören Kübra Lort, Şahin'in ayağa kalkıp cebindeki yüzüğü çıkarmasıyla ikinci bir şok daha yaşadı. Parkta diz çökerek vatandaşların dikkatlerini çeken Şahin, sevgilisine "Benimle evlenir misin" diye sordu. Lort'un "Evet" cevabının ardından parktaki vatandaşlar da genç çifti alkışlayarak sevinçlerine ortak oldu.

Bayılma numarası yapan genç, hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti

"ELİM AYAĞIM TİTREDİ"

Sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan genç sağlık personeli Kübra Lort, "Öğle arasında yürüyüşe çıktığımız anda baygın bir hasta gördüm. Hiç beklemiyordum, meğerse sürpriz yapmak içinmiş. Teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum, hala da elim ayağım titriyor, ne diyeceğimi bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Bayılma numarası yapan genç, hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti

"GÜNLERDİR NE YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

İlişkilerinin artık ciddi bir yola girmesi gerektiğini düşünen ve mesleği nedeniyle de böyle bir sürpriz yapmak istediğini belirten Cihat Şahin, "Kız arkadaşımla yaklaşık 7-8 aylık bir ilişkimiz vardı. Artık bunun ciddi bir yola girmesine karar vermiştik. Bu noktada ona sürpriz bir evlilik teklifi yapmam gerekiyordu. Günlerdir ne yapabilirim diye düşündüm. Güzel bir organizasyonla sağlık ocağına yakın bir yerde bunu uyguladık. Başarıyla sonuçlandı. Çok mutluyum, evet diyerek büyük bir mutluluk yaşattı bana. İnşallah güzel, mutlu bir gelecek bizim olacak" ifadelerini kullandı.

Bayılma numarası yapan genç, hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti
Bayılma numarası yapan genç, hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
CEVAD KELLE: yıkıldığın çimlere yazık
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NASİH: Böyle bir usul doğru değil. Analık babalık hukukunu hiçe sayıp sadece kızı muhatap kabul edip, karşısında diz çökerek aşk dilenir gibi evlilik teklifini doğru bulmuyorum. Onu dokuz ay karnında taşıyan anneye, bu yaşına kadar her türlü maddi ve manevi zahmetini çeken ebeveynine haksızlıktır. Bu teklifi orada kabul etmek yerine beni yetiştiren anne ve babama aile büyüklerinle gelip istemelisin demek daha uygun olur.
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HELAL BE: işte gerçek aşk. Allah bir yastıkta kocatsın.
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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