Bayi Toplantısı Filmi
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Bayi Toplantısı, Anadolu’dan İstanbul'a gelen Namık, Sadık ve Adem isimli üç beyaz eşyacının, üç günde karmakarışık hale gelen hayatlarının ele alııyor. Hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşayan bu üç kişinin yolları bir bayi toplantısında kesişir ve sıkıntılı fakat sıradan bir hayat yaşarken beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir soygun planının içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.
Filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken başrollerde ise İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman, Deniz Hamzaoğlu ve Uğur Bilgin gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Bedran Güzel
Senaryo: İbrahim Büyükak
Oyuncular: İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Çağla Demir, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman, Deniz Hamzaoğlu, Uğur Bilgin
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Bayi Toplantısı
Yapımcı Firma: BKM
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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