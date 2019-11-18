Bayi Toplantısı Filmi

18.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:58

Bayi Toplantısı, Anadolu’dan İstanbul'a gelen Namık, Sadık ve Adem isimli üç beyaz eşyacının, üç günde karmakarışık hale gelen hayatlarının ele alııyor. Hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşayan bu üç kişinin yolları bir bayi toplantısında kesişir ve sıkıntılı fakat sıradan bir hayat yaşarken beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir soygun planının içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

Filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken başrollerde ise İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman, Deniz Hamzaoğlu ve Uğur Bilgin gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Bedran Güzel

Senaryo: İbrahim Büyükak

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Çağla Demir, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman, Deniz Hamzaoğlu, Uğur Bilgin

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Bayi Toplantısı

Yapımcı Firma: BKM

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com