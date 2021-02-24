Bayi Toplantısı film konusu nedir? Bayi Toplantısı film oyuncuları kimdir? Bayi Toplantısı oyuncu kadrosu!

24 Şubat Çarşamba akşamı Star TV ekranlarına gelecek olan Bayi Toplantısı filmi saat 20.00'da yayınlanacak. Komedi film türünde döneminde reyting rekorları kıran Bayi Toplantısı filmi yönetmenliğini Bedran Güzel yaptı. Senaryosunu ise İbrahim Büyükak üstlendi. Bayi Toplantısı film konusu nedir? Bayi Toplantısı film oyuncuları kimdir? İşte Bayi Toplantısı film konusu ve oyuncu kadrosu!

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?

Bayi Toplantısı, Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Sadık ve Adem isimli üç beyaz eşyacının, üç günde karmakarışık hale gelen hayatlarının ele alınıyor. Hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşayan bu üç kişinin yolları bir bayi toplantısında kesişir ve sıkıntılı fakat sıradan bir hayat yaşarken beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir soygun planının içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI VE KADROSU!

Bayi Toplantısı filminin oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Çağla Demir, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman, Deniz Hamzaoğlu ve Uğur Bilgin yer alıyor.