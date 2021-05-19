Baygınlık geçiren işçi 30 metrelik baz istasyonunda mahsur kaldı

Baygınlık geçiren işçi 30 metrelik baz istasyonunda mahsur kaldı İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ilçesinde 30 metre yükseklikteki çalışırken baygınlık geçirerek mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Baygınlık geçiren işçi 30 metrelik baz istasyonunda mahsur kaldı

İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ilçesinde 30 metre yükseklikteki çalışırken baygınlık geçirerek mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ambulansa alınan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ulu Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tadilat ve tamir çalışmaları için 30 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna çıkan GSM şirketi çalışanı Ö.A., direk üzerinde fenalık geçirdi. Rahatsızlanan Ö.A.'nın baygınlık geçirdiğini gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile baz istasyonu direğine ulaşarak emniyet kemeri ile direğe bağlı olan işçiyi yere indirdi. Kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Ö.A., tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Azmak