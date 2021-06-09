Baygın bulunan 8 aylık hamile Özlem, kurtarılamadı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evinde baygın bulunan 8 aylık hamile Özlem Kuvan (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evinde baygın bulunan 8 aylık hamile Özlem Kuvan (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle Nalbant Sokak'ta oturan evli Özlem Kuvan'dan haber alamayan komşuları, dün saat 15.00 sıralarında merak edip evinin arka bahçesindeki kapıdan içeri girdi. 8 aylık hamile olan Kuvan'ı yerde baygın bulan komşular, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kuvan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlem Kuvan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Özlem Kuvan'ın cenazesi, ikindi namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Epilepsi hastası olduğu belirtilen ve nöbet geçirdiği öne sürülen Özlem Kuvan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan