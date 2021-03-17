Baydilli, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
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Baydilli, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

17.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:59
Baydilli, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, esnaf ziyareti gerçekleştirerek ilçedeki esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, esnaf ziyareti gerçekleştirerek ilçedeki esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli belediye hizmetlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Başkan Baydilli Çankaya Mahallesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dilerken taleplerini dinledi.

Baydilli, esnaf ziyaretinde karşılaştığı vatandaşların da taleplerini ve sorunlarını dinlerken, not aldırarak sorunlarını giderilmesi için ilgili birim amirlerini arayarak talimatlar verdi.

Baydilli, "Biz her zaman rutin işlerimizi yürütürken esnaf ve vatandaşımızın içindeyiz. Bazen yoğunluktan dolayı ziyaret edemediğimiz oluyor ancak fırsat buldukça esnaf ve vatandaş ziyaretleri bizim için önemlidir. Vatandaşımızın, esnafımızın talepleri ve önerileri bizim için önemlidir, biz bunları dikkate alarak çalışma gerçekleştiriyoruz. İnşallah Karaköprü'yü hep birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Baydilli esnaf ziyaretinin ardından gelen taleplere göz atarak aciliyeti olanların programa alınmasını ve çalışma başlatılmasını istedi. - ŞANLIURFA

Baydilli, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Baydilli, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Baydilli, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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