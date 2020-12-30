Baydilli'den çarşı esnafına ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Baydilli'den çarşı esnafına ziyaret

30.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:30
Baydilli'den çarşı esnafına ziyaret

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ziyaeddin Akbulut Çarşısı, ucuzluk çarşısı ve aşağı çarşı esnafını ziyaret ederek "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ziyaeddin Akbulut Çarşısı, ucuzluk çarşısı ve aşağı çarşı esnafını ziyaret ederek "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Baydilli vatandaşlarla iç içe olmaya, esnaf buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkan Baydilli aşağı çarşı, Ziyaeddin Akbulut ve ucuzluk çarşılarında bulunan esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Baydilli'ye AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve Belediye Meclis Üyesi Mahmut İstegün de eşlik etti.

Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçiren esnafın taleplerini dinleyen Baydilli, özellikle Karaköprü'de oturan esnaf ve vatandaşların taleplerini not alarak çözüm için ilgili birimlere aktarılması talimatını verdi.

Esnafın bir şehirdeki hem ticari hem de sosyal sirkülasyon için çok önemli olduğunu belirten Metin Baydilli, ilçedeki esnafı her fırsatta ziyaret edip hasbihal etmeye çalıştıklarını, bugün de aşağı çarşı esnafını ziyaret ederek hem hayırlı işler dilemek hem de taleplerini dinleyerek ilgili yerlere iletmek istediklerini kaydetti.

Baydilli, "Esnafımız dünyayı saran pandemi nedeniyle biraz sıkıntılı olsa da kısmetleri için çabalıyorlar. Sağ olsunlar bizleri de misafirperverlikle karşıladılar, sıkıntılarını dile getirdiler. Biz elimizden geldiğince esnafımızın sıkıntılarını giderme adına yapabildiğimizi yapacağız, onun dışındaki talepleri ilgili yerlere ulaştıracağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Baydilli'den çarşı esnafına ziyaret
Baydilli'den çarşı esnafına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Yaşar Güler Seyit Torun Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Burak Özçivit Tamer Karadağlı
Spor Arda Turan Okan Buruk Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baydilli'den çarşı esnafına ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:43:37. #1.15#
title