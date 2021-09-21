Bayburtlu kadınlar uzun kadın halay halkasını oluşturmak için el ele tutuştu

BAYBURT - Bayburt'ta Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, kentte bugüne kadar oluşturulan en uzun kadın halay halkası yapmak için ele ele tutuştular.

Pandemi süreci nedeniyle aylarca biraraya gelemeyen Bayburtlu kadınlar, müzede düzenlenen halay etkinliğinde bolca stres attı. Davul zurna eşliğinde Bayburt'ta genelde erkeklerin oynadığı yöresel 'Sallama Barı'nı oynayan kadınlar neşeli dakikalar geçirdi.

Bayburtlu kadınlar en uzun halay halkasını oluşturmak için de el ele tutuştular.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz, "Kızlarımız, kadınlarımız çok güzel şekilde halay çekiyorlar. Halay, Anadolu'nun dünyaya armağan ettiği en güzel paylaşma duygusudur" dedi.

Halay çeken kadınlar ise, uzun müddet pandemiden dolayı eğlenemediklerini belirterek bu etkinliğin iyi stres atmaya yaradığını kaydettiler.