Bayburt Valiliğine atanan Epcim onuruna veda yemeği

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bayburt Valiliğine atanan Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim onuruna veda yemeği düzenlendi.

Orduevi'nde düzenlenen yemekte konuşan Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Bayburt Valisi olarak atanan Epcim'e görevinin hayırlı olmasını diledi.

Epcim'in vali yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği döneminde Hakkari'de güzel çalışmalara imza attığını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari'nin alt yapısından, üst yapısına, yoluna, içme suyuna, kanalizasyon çalışmalarına şehrin güzelleşmesine büyük katkılar yaptı. Gerçekten Hakkari'de belediyecilik anlamında son 80 yıllık hizmet bir çırpıda yapıldı diyebiliriz. Ayrıca 5 yıldır Hakkari'deki görevi süresince de tüm kurum ve kuruluşlarla, tüm sivil toplum örgütleriyle, Hakkarililerle çok güzel bir çalışma ortamı oluşturarak hem güler yüzüyle hem de halka yakınlığıyla, adalet ve halk tutkusuyla iz bıraktı. Bundan sonra Bayburt'ta sonrasında daha güzel yerlerde en güzel şekilde devletimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı temsil edecek."

Hakkari'nin terör nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Epcim, terörün etkilerini ortadan kaldırma, terörün yıktığı ailelere bir takım destekler sunma gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Kentin son beş yılda büyük yatırımlara ve hizmetlere ev sahipliği yaptığını dile getiren Epcim, "Terör ve teröristlerle mücadele noktasında başarılı çalışmalar Hakkari'ye hizmet olarak yansıdı. Demek ki Hakkari terörle anılmadığı zaman çok daha büyük hizmetler görecektir. Hakkari insanının misafirperverliğini hiç bir yerde görmedim. 5 bin hane ziyareti yapmış bir kardeşiniz olarak Hakkari insanının geleneksel örf ve adetleriyle, dayanışma kültürüyle Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Programa Vali İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, kurum amirleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA