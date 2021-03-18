Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha
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Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha

18.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:42
Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Hümeyra İspirli'nin, 'TÜBİTAK-3501 Kariyer Programı' kapsamında sunduğu "Glukansükraz E81 Temelli Enzim Mühendisliği ile Özgün Poli/Oligosakkaritlerin Üretilmesi ve Fonksiyonel Etkilerinin Belirlenmesi"...

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Hümeyra İspirli'nin, 'TÜBİTAK-3501 Kariyer Programı' kapsamında sunduğu "Glukansükraz E81 Temelli Enzim Mühendisliği ile Özgün Poli/Oligosakkaritlerin Üretilmesi ve Fonksiyonel Etkilerinin Belirlenmesi" başlıklı projesi destekleme hakkı kazandı.

Proje süresinin 36 ay, proje bütçesinin ise 310 bin Türk lirası olduğunu belirten Öğr. Gör. Hümeyra İspirli proje hakkında: "İnsanların tükettikleri gıda maddeleri ile sağlıkları arasındaki ilişki, önemi her geçen gün daha fazla anlaşılan bir konudur. Fonksiyonel gıda kavramı da bu ilişkiden doğmuş önemli bir husustur. Üretilen temel gıda maddelerinin, sağlığın devamı noktasında etki gösterebilecek fonksiyonel etkili bileşenler ile zenginleştirilmesi günümüzde fonksiyonel gıda üretiminde kullanılan temel uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Proje kapsamında gıdaların fonksiyonel hale getirilmesinde kullanılabilecek özgün polisakkarit ve oligosakkaritler Glukansükraz E81 enziminin aminoasit diziliminde meydana getirilecek modifikasyonlar ile üretilmeye çalışılacaktır. Modifiye enzim kullanımı ile üretilecek polisakkarit ve oligosakkaritlerin sindirilebilirlikleri, bağışıklık üzerindeki etkileri; kek ve meyve suyu model gıda örneklerindeki fizikokimyasal ve sinbiyotik etkileri proje kapsamında araştırılacak konular arasındadır." dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere, tüm akademik ve idari paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden öğretim görevlisi İspirli, çalışmalara daha büyük bir motivasyonla devam edeceğini de sözlerine ekledi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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