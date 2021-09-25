Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Güncel

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

ERZURUM (İHA) - Bayburt'un yüksek kesimlerinde Kar yağışı etkili oldu

BAYBURT - Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Bayburt - Erzurum karayolu 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı güzergahına mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı dağın yamaçlarını beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının da sıfır dereceye kadar düştüğü Kop Dağında vatandaşlar kışı yaşadı.

Sinop'tan Erzurum'a üniversiteyi kazanan yeğenini götüren bir vatandaş, "Seyir halindeyken burada karla beyazlanan dağları görünce biraz şaşırdım. Hava da oldukça soğuk. Kış gelmiş buralara" dedi.

Kar yağışı Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin Trabzon sınırına yakın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kavlatan ile Dumlu köyü arasında hayvanlarıyla mahsur kalan çobana Bayburt İl Özel İdaresi Konursu Şefliğine bağlı ekipleri yolu açarak ulaştı. Bölgede mevsimin ilk karla mücadele çalışmaları start aldı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Son Dakika Haberleri
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Kerem Aktürkoğlu Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yiğit Marcus Aral Yemek Tarifleri Şans Oyunları Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 07:47:35. #1.17#