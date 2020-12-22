Bayburt'un neyi meşhur? Bayburt'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bayburt'un nesi meşhur?
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Bayburt'un neyi meşhur? Bayburt'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bayburt'un nesi meşhur?

22.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:18
Bayburt'un neyi meşhur? Bayburt'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bayburt'un nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Bayburt'un nesi meşhur, neyi meşhur? Bayburt'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Bayburt'un en meşhur içecekleri nelerdir? Bayburt'un en meşhur yemekleri, Bayburt'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Bayburt'un neyi meşhurdur, Bayburt'un nesi meşhur? Bayburt'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?

BAYBURT'UN NEYİ MEŞHUR?

Bayburt ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Galacoş
  • Ekşi Lahana
  • Bayburt döneri
  • Ziron
  • Tel Helvası
  • Tatlı Çorbası
  • Gendime
  • Yalancı Dolma
  • Herse
  • Kara Pancar
  • Su Böreği
  • Süt Böreği
  • Lor Dolması
  • Ayranlı çorba
  • Haşıl

Bayburt'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

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