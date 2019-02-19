Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, 21 Şubat 1918'de Bayburt'un vefakar ve sabırlı insanlarının bağımsızlık mücadelesinde tüm zorluklara rağmen şehirlerine ve vatanlarına sahip çıkma adına mücadelelerini sürdürerek başarıya ulaştıklarını belirtti.

Türk milletinin şanlı tarihi boyunca vatanına, bağımsızlığına ve milli değerlerine büyük bir aşkla bağlandığını, onlara yönelen her türlü tehdidi varını yoğunu ortaya koyarak bertaraf etmeyi vazife bildiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Milli mücadele yıllarında tüm yurtta yakılan kurtuluş meşalesi 21 Şubat 1918'de Bayburt'umuzu da aydınlatmış, Allah'ın izniyle aziz ecdadımız ve kahraman ordumuz bütünleşerek şehrimizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu kahraman ecdadın torunları olarak bizlere düşen de onların canlarından aziz bilip şehadet şerbetini içerek bize emanet ettikleri bu cennet vatanı, aynı bilinçle yarınlara taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmaktır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin 21 Şubat kurtuluş gününü tebrik ediyor, başta bu kutlu mücadelenin isimsiz kahramanları olmak üzere bu aziz vatan için seve seve şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA