Bayburt'ta yürütülen DSİ çalışmaları masaya yatırıldı
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Bayburt'ta yürütülen DSİ çalışmaları masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayburt'ta yürütülen DSİ çalışmaları masaya yatırıldı

Bayburt'ta yürütülen Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımları Vali Cüneyt Epcim başkanlığında düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Bayburt'ta yürütülen Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımları Vali Cüneyt Epcim başkanlığında düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Köy muhtarları ve kurum temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı açılışında Bayburt'ta büyük çaplı Devlet Su İşleri yatırımları yürütüldüğünü ifade eden Vali Cüneyt Epcim, bu doğrultuda özel gündemle bir araya geldiklerini belirtti. Vali Epcim, DSİ yatırımlarının ekonomiye önemli katkılar sağladığına dikkat çekerek, Bayburt'ta yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla tarım alanında önemli ilerlemeler kaydedileceğini vurguladı.

Projelerin yapım aşamasında çeşitli problemler de yaşanabildiğinin altını çizen Vali Epcim, bu sorunları ilgili taraflarla ele alarak çözüm yolları üzerinde görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Vali Epcim, "Köylerimizde yaşanan problemleri muhtarlarımız bizlere iletiyorlar. Biz yine de genel itibariyle muhtarlarımızdan bu sorunları yüz yüze dinlemek ve sorunları hızlı ve pratik bir şekilde çözüme kavuşturma noktasında 'Yapabileceğimiz bir şey var mı?' bunu görüşmek için bir araya geldik. Tüm katılımcılara bu vesileyle teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Vali Epcim'in kısa değerlendirmesinin ardından muhtarlar köylerde yatırımlar esnasında karşılaşılan problemleri ve çözüm beklentilerini paylaştı.

Arazi toplulaştırma, dere ıslahı, sulama projeleri ve ilgili diğer alanlarda yaşanan problemlerin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Halis Saka, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile ilgili köy muhtarları katıldı. - BAYBURT

Bayburt'ta yürütülen DSİ çalışmaları masaya yatırıldı
Bayburt'ta yürütülen DSİ çalışmaları masaya yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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