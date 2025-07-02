Bayburt'ta uçak mı düştü, ölen var mı?

Bayburt'ta uçak mı düştü, ölen var mı?
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Bayburt- Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 j tipi uçak düştü. 2 kişiye ulaşmak için ekipler bölgeye sevk edildi.

Bayburt-Erzurum sınırında, dünya turuna çıkan Mehmet Demirci'nin kullandığı M20 j tipi uçak düştü. Uçağın içerisinde Demirci'nin yanı sıra eşinin de bulunduğu öğrenilirken, ekipler şahıslara ulaşmak için bölgeye sevk edildi.

BAYBURT'TA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ

Dünya turuna çıkan Mehmet Demirci'nin kullandığı M20 j tipi uçak, Bayburt-Erzurum sınırında, Pazaryolu ilçesi kırsalında Ballıkaya mevkii yakınlarında düştü.

UÇAKTA İKİ KİŞİ VAR

Uçağın içinde Demirci ile eşinin olduğu, Pazaryolu Büyükdere bölgesinden telefon sinyali alındığı öğrenildi. Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

"UÇAK DAĞA ÇARPTI" İDDİASI

Öte yandan kazayla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Uçağın dağa çarparak düştüğü öne sürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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