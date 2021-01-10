Bayburt'ta sokak hayvanları unutulmuyor
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Bayburt'ta sokak hayvanları unutulmuyor

10.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:28
Bayburt'ta sokak hayvanları unutulmuyor

BAYBURT'ta olumsuz kış şartları ve koronavirüse karşı hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarının sağlık ve beslenme ihtiyaçları, valilik koordinesinde karşılanıyor.

BAYBURT'ta olumsuz kış şartları ve koronavirüse karşı hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarının sağlık ve beslenme ihtiyaçları, valilik koordinesinde karşılanıyor.

Kentte sokaktaki can dostların sağlık ve yiyecek ihtiyaçları Bayburt Valiliği koordinesinde, Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Genç Kızılay Bayburt gönüllüleri, Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri ve Hayvan Besleme gruplarınca karşılanıyor. Ekipler ve gönüllüler, kış mevsiminin doğal hayatı olumsuz etkilediği kentte, Çoruh Nehri'ni mesken tutan yaban ördekleri ve sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem, mama ve su bırakıyor. Bölgede yüzlerce yaban ördeği, kar ve buzla kaplı bölgede belediye ve vatandaşların duyarlı davranışlarıyla yiyecek sıkıntısı çekmiyor.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Alpaslan Katırcı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada valiliğimiz tarafından oluşturulan sokak hayvanları ve yaban hayatı destekleme grubu üyeleri olarak kısıtlamanın olduğu şu günde yemleme yaptık. Özellikle Bayburt ilinde merkezde muhtelif yerlerde sokak hayvanları için mama kuşlar için de buğday bıraktık. Normalde bu ördekleri Kaleardı Mahallesi sakinleri beslemekte, pandemiden dolayı biz üstlendik" dedi.

Genç Kızılay üyesi Hasan Kıraç da, soğuk havada buz tutan Çoruh Nehri'ne gelerek ördekleri  beslediklerini anlattı.

Bayburt'ta sokak hayvanları unutulmuyor
Bayburt'ta sokak hayvanları unutulmuyor
Bayburt'ta sokak hayvanları unutulmuyor
Bayburt'ta sokak hayvanları unutulmuyor
Bayburt'ta sokak hayvanları unutulmuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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