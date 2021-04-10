Bayburt'ta Ramazan ayı öncesi gıda denetimleri arttırıldı
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Bayburt'ta Ramazan ayı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayburt'ta Ramazan ayı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Bayburt'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan gıda denetim seferberliği, İl Tarım Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından Ramazan ayına girerken de hız kesmeden devam etti.

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Bayburt'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan gıda denetim seferberliği, İl Tarım Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından Ramazan ayına girerken de hız kesmeden devam etti.

Pandemi sebebiyle gıda işletmelerinde yapılan denetimler Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde kapsamlı olarak sürdürülüyor. Denetimi yapılan işletmelerde mevzuata uygunluk, işyeri ve personel hijyeni, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek durumlar başta olmak üzere, Ramazan dolayısıyla tüketimi artacak ürünlerin ve bu ürünleri üreten işletmelerin denetimleri arttırıldı. Başta pide ve ekmek üreten fırınlar olmak üzere; unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri, lokanta ve restoranlar, kafeler, kuruyemişçiler, kasaplar, manavlar, market ve bakkalların denetimine ağırlık verildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, "Güvenilir gıdayı halkla buluşturmak için gereken her türlü tedbir alındı. Bu konuda tüketicilerimizin rahat olsun. "174 Alo Gıda Hattı" üzerinden vatandaşlarımız bize ulaşarak gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini bildirebilirler. Ramazan ayı içinde de kontroller devam edecek. Vatandaşlarımızın daha güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla sahada olmaya devam edeceğiz" dedi. - BAYBURT

Bayburt'ta Ramazan ayı öncesi gıda denetimleri arttırıldı
Bayburt'ta Ramazan ayı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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