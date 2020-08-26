Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı Bayburt'ta artan korona vakaları sonrası polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Kentte pozitif vakaların bulunduğu ikametlere şeritler çekildi. Evlerde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları polis tarafından karşılanacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pozitif vaka sayısının arttığı Bayburt'ta polisler denetimlere devam ediyor. Pozitif vakaların belirlendiği ikametler, başlatılan pilot uygulama ile karantinaya alınarak şeritle kapatıldı.

POZİTİF VAKALARIN ÇIKTIĞI EVLERE ŞERİT ÇEKİLDİ

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki polisler, artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirleri sıkı tutarak, denetimlere kaldığı yerden devam ediyor. Polisler, test sonucu pozitif çıkan kişilerin evlerine şerit çekerek, eve giriş ve çıkışları durdurdu. Tedbirler konusunda gerekli hatırlatmaları yapan polisler, çekilen şeridin koparılmamasını, evden çıkılmamasını, ihtiyaç halinde de vatandaşın ihtiyacının yine polisler tarafından karşılanabileceğini söyledi.

TEDBİRLER ANLATILDI

Öte yandan, filyasyon hizmetinin yanı sıra düğün organizasyonlarında da denetimlerini sürdüren polisler, vatandaşı sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Polisler, düğünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halay gibi oyunların oynanması konusunda vatandaşın hassas davranması gerektiğini vurguladı. Masalarda yakın oturulmaması ve sosyal mesafenin en az 1,5 metre olmasını vatandaşa söyleyen polisler, maskenin takılması, kalabalık ortamlarda çıkarılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA