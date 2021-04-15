Bayburt'ta, ciritçiler Başkan Pekmezci ile bir araya geldi
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Bayburt'ta, ciritçiler Başkan Pekmezci ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayburt'ta, ciritçiler Başkan Pekmezci ile bir araya geldi

Bayburt'ta faaliyet gösteren atlı spor kulüplerinin başkanları, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye kulüplerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

Bayburt'ta faaliyet gösteren atlı spor kulüplerinin başkanları, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye kulüplerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci Bayburt'un ata sporu olan ciritin en güçlü şekilde yaşatıldığı illerin başında geldiğini belirterek, "Bayburt'un ata sporu ciritte öncü illerden biri olması hususunu önemsiyoruz ve durumun devamı için çalışmalarımıza ve desteklerimize devam ediyoruz. Unutmayalım ki Bayburt tarih ve kültür şehridir. Bayburt'un böyle anılmasında köklü tarih ve kültürüne bağlı kalmasıdır. Türk tarihinde önemli bir yeri olan cirit sporunun şehrimizde 7 kulüple birden yaşatılması bizim için ayrı bir mutluluktur." dedi.

Atlı spor kulüplerinin başkanları ise Başkan Pekmezci'ye verilen destekten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü Başkanı Gökmen Bahadır, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü Başkanı Cafer Yurtsever, Genç Osman Atlı Spor Kulübü Başkanı Bayram Yılmaz, İpek Yolu Atlı Spor Kulübü Başkanı Ramazan Aydemir, Çoruh Atlı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ertaç ve 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü Başkanı Vahdettin Topyay yer aldı. - BAYBURT

Bayburt'ta, ciritçiler Başkan Pekmezci ile bir araya geldi
Bayburt'ta, ciritçiler Başkan Pekmezci ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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