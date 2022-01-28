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Bayburt'ta çıkan yangında 2 ev hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayburt'ta çıkan yangında 2 ev hasar gördü

Bayburt merkeze bağlı Çamlıkoz köyünde çıkan yangında iki ev hasar gördü.

BAYBURT (İHA) - Bayburt merkeze bağlı Çamlıkoz köyünde çıkan yangında iki ev hasar gördü.

Bayburt merkeze 37 kilometre mesafede bulunan Çamlıkoz köyünde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Çıkış nedeni belli olmayan yangınla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

Yangında Ali Rıza Yılmaz ile Mehmet Arduç isimli vatandaşların evlerinin çatıları tamamen yanarken, evleri de kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine, jandarma ekipleri, AFAD ekipleri, Özel İdare ekipleri de giderek yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. - BAYBURT

Bayburt'ta çıkan yangında 2 ev hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bayburt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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