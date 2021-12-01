Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu - Haberler
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Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu

Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kapandı.

ERZURUM (AA) - Bayburt- Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi mevkisinde her iki yönlü ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor. Bayburt güzergahındaki yaklaşık 70 araç Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.

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AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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