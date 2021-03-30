Bayat'ta "kırmızı çizgi" uygulaması
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Bayat'ta "kırmızı çizgi" uygulaması

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Bayat'ta 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması Bayat ilçesinde start aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması Bayat ilçesinde start aldı.

Uygulama kapsamında ilçe merkezinde yaya geçitlerine kırmızı çizgi çeken Kaymakam Mustafa Çelik ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem ünlü sürücüleri uyardılar. Türkiye genelinde hayata geçirilen proje kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama ve geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkının verilmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. - ÇORUM

Bayat'ta 'kırmızı çizgi' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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